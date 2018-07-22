Кількість українських мігрантів в Литві збільшилась майже вдвічі

Так, за даними на 1 липня 2018 року, в Литві проживають 54 393 іноземці, з них - 15 291 громадянин України (на 55,4% більше, ніж рік тому), 12 391 громадян Росії (на 8,3% менше, ніж рік тому), 10 433 громадяни Білорусі (на 24,7% більше, ніж рік тому).



Загалом 70,1% іноземців, які проживають в Литві, становлять громадян Росії, України та Білорусі (станом на 1 липня 2017 року - 67,3%).



Більшість проживають в Литві іноземців (54,5%) є власниками тимчасової посвідки на проживання (48,5% рік тому). Протягом року кількість звернень за видачею дозволу на тимчасове проживання збільшилася на 13,8%, за заміною - на 25,2%.



Нагадаємо, за офіційними даними, у першому півріччі цього року кількість іноземців із посвідками на проживання у Польщі збільшилася на 25 тис.осіб. У середині 2018 року такий дозвіл мало загалом 350 тис. осіб, з них українців 163 тисячі.



