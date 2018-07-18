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Кабмін спростив процедуру працевлаштування для іноземців

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Кабінет міністрів України спростив процедуру працевлаштування для іноземних громадян, яка полягає у тому, що іноземцям після отримання посвідки на постійне працевлаштування не потрібно буде виїжджати за кордон, а потім назад повертатися до України. Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"Спрощено процедуру працевлаштування іноземців. Я хочу тут заспокоїти, що мова не йде про те, що до нас будуть заїжджати якісь нелегальні мігранти, а мова йде про прибирання досить абсурдної ситуації, яка склалася в законодавстві, коли людина, яка отримала в МВС посвідку на постійне працевлаштування (відповідно до законодавства, це має бути людина, яка отримує середню зарплату мінімум у декілька разів вищою, ніж середня по Україні - ред.). Так ось ця людина має виїхати з території України і повернутися назад", - сказав він.

"Така ситуація абсурдна, дає додаткове навантаження на МВС, і, зрозуміло, негативно сприймається тими, хто отримує посвідку", - додав Нефьодов.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, після ухвалення цього рішення, доручив доопрацювати це питання відповідно до зауважень МЗС.

Нагадаємо, одна з проблем українського ринку праці - професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Зокрема надмірна кількість людей з вищою освітою, яка не дає гарантій працевлаштування. Про це у інтерв'ю УНН повідомив в.о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко.

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