Кабмин упростил процедуру трудоустройства для иностранцев

"Упрощено процедуру трудоустройства иностранцев. Я хочу здесь успокоить, что речь не идет о том, что к нам будут заезжать какие-то нелегальные мигранты, а речь идет об отмене достаточно абсурдной ситуации, которая сложилась в законодательстве, когда человек, получивший в МВД разрешение на постоянное трудоустройство (согласно законодательству, это должен быть человек, который получает среднюю зарплату минимум в несколько раз выше, чем средняя по Украине - ред.). Так вот этот человек должен выехать с территории Украины и вернуться назад", - сказал он.

"Такая ситуация абсурдна, дает дополнительную нагрузку на МВД, и, разумеется, негативно воспринимается теми, кто получает так5ое разрешение", - добавил Нефедов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, после принятия этого решения, поручил доработать этот вопрос в соответствии с замечаниями МИД.



Напомним, одна из проблем украинского рынка труда - профессионально-квалификационный дисбаланс. В частности чрезмерное количество людей с высшим образованием, не дает гарантий трудоустройства. Об этом в интервью УНН сообщил и.о. главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.