Количество украинских мигрантов в Литве увеличилось почти вдвое

Так, по данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54393 иностранца, из них - 15 291 гражданин Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12391 гражданин России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10433 гражданина Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад).



В общем 70,1% иностранцев, проживающих в Литве, составляют граждане России, Украины и Беларуси (по состоянию на 1 июля 2017 - 67,3%).



Большинство проживающих в Литве иностранцев (54,5%) являются владельцами временного вида на жительство (48,5% год назад). В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилось на 13,8%, за заменой - на 25,2%.



Напомним, по официальным данным, в первом полугодии этого года количество иностранцев с удостоверениями на жительство в Польше увеличилось на 25 тыс.чел. В середине 2018 такое разрешение мало целом имели 350 тыс. человек, из них украинцев 16 3000.



