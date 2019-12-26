В Киевской области задержали влиятельного в криминальном мире преступника
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Полиция Киевской области задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Задержанным оказался 47-летний уроженец Кагарлыка. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире", - сообщили в полиции.
Как отмечается, в 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке Украины. Нападавшего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд.
Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски.
"Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес. Полицейские получили соответствующую оперативную информацию о разыскиваемом воре и задержали его в Белой Церкви", - указали в полиции.
В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Меру пресечения для него изберет суд.
Напомним, за месяц в Украине задержали трех влиятельных "воров в законе".