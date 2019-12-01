За місяць в Україні затримали трьох впливових "злодіїв у законі"

"Дато Сфан", "Тенго Пітерський" (він же - "Тенго Гальський") та "Лаша Очамчирський" за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшим примусовим видворенням за межі України.

Вкотре незаконно перетнувши кордон України, "злодії у законі" мали намір відновити свій вплив у кримінальному світі. "Криміналітети" планували встановити контроль за злочинними групами, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема – розбійні напади, квартирні крадіжки, викрадення автомобілів, викрадення громадян, вимагання тощо. Задля продовження "традицій" планувалося залучати молодь до діяльності організованих злочинних груп.

Так, в Одесі працівники управління стратегічних розслідувань Нацполіції затримали "злодія в законі" на прізвисько "Дато Сфан". За його плечима – 21 рік ув’язнення за скоєння тяжких злочинів, здебільшого - розбійних нападів. Окрім того, упродовж 2019 року його неодноразово затримували правоохоронці. Цього разу він надав оперативникам паспорт громадянина України, який за рішенням Державної міграційної служби підлягає знищенню як такий, що був виданий із порушенням норм чинного законодавства.

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У п’ятницю, 29 листопада, за підтримки та принципової позиції керівництва ДМС України рішенням Приморського районного суд Одеси цього "злодія в законі" було поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з подальшим його примусовим видворенням за межі України.

У Рівненській області, 22 листопада, на трасі "Київ-Чоп" правоохоронці затримали "злодія в законі" "Тенго Пітерського". Тоді він їхав до столиці на зустріч із "друзями", аби обговорити питання перерозподілу сфер впливу та свою подальшу "діяльність".

14 листопада у столиці співробітники управління стратегічних розслідувань затримали "Лашу Очамчирського", також відомого як "Сван". У кримінальному середовищі він виконує роль "третейського судді" та підтримує дружні стосунки з кримінальними авторитетами різних країн.

Також треба зазначити, що наприкінці травня у Донецькій області поліцейські затримали "злодія в законі" на прізвисько "Глеб Кінешемський", який приїхав з РФ та мав намір, за його словами, відновити родинні зв’язки. Цей громадянин неодноразово відбував покарання на території РФ, а саме за скоєння вбивства, нанесення тілесних ушкоджень в умовах відбування покарання, за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

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З метою впливу та контролю злочинних груп на території Україні "злодії в законі", маючи достатній фінансовий ресурс, намагаються легалізувати своє перебування на території країни. Останні за допомогою адвокатів звертаються до суду та оскаржують винесені відносно них рішення. Так, наприклад, представники "злодія в законі" на прізвисько "Глеб Кінешемський" "дійшли" вже до касаційної інстанції.

Наразі за підтримки та принципової позиції ДМС України "злодії в законі" "Дато Сфан", "Тенго Пітерський", "Лаша Очамчирській" та "Глеб Кінешемський" за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. На них чекає примусове видворення за межі України.

Крім того, ще один "злодій у законі" відбуває покарання в українській в’язниці. У вересня 2019 року за запитом української сторони один із наймолодших "злодіїв у законі" "Гега Озургетський" був екстрадований до України. З 2017 року 27-річний громадянин Узбекистану перебував у міжнародному розшуку за замах на вбивство.

Нагадаємо, у Києві затримали "злодія в законі" на призвисько "Дато Сфан".