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За месяц в Украине задержали трех влиятельных "воров в законе"

За месяц в Украине задержали трех влиятельных "воров в законе"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. За месяц полицейские Департамента стратегических расследований задержали в Украине трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

"Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же - "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим принудительным выдворением за пределы Украины.

Раз незаконно пересек границу Украины, "воры в законе" намеревались восстановить свое влияние в криминальном мире. "Криминалитета" планировали установить контроль за преступными группами, которые совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - разбойные нападения, квартирные кражи, угон автомобилей, похищения граждан, вымогательство и тому подобное. Для продолжения "традиций" планировалось привлекать молодежь к деятельности организованных преступных групп.

Так, в Одессе сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Дато Сфан". За его плечами - 21 год заключения за совершение тяжких преступлений, в основном - разбойных нападений. Кроме того, в течение 2019 его неоднократно задерживали правоохранители. На этот раз он предоставил оперативникам паспорт гражданина Украины, который по решению Государственной миграционной службы подлежит уничтожению как таковой, был издан с нарушением норм действующего законодательства.

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В пятницу, 29 ноября, при поддержке и принципиальной позиции руководства ГТС Украины решением Приморского районного суда Одессы этого "вора в законе" был помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующим его принудительным выдворением за пределы Украины.

В Ровенской области, 22 ноября, на трассе "Киев-Чоп" правоохранители задержали "вора в законе" "Тенго Питерского". Тогда он ехал в столицу на встречу с "друзьями", чтобы обсудить вопросы перераспределения сфер влияния и свою дальнейшую "деятельность".

14 ноября в столице сотрудники управления стратегических расследований задержали "Лаши Очамчирского", также известного как "Сван". В криминальной среде он выполняет роль "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран.

Также надо отметить, что в конце мая в Донецкой области полицейские задержали "вора в законе" по прозвищу "Глеб Кинешемский", который приехал из РФ и намеревался, по его словам, восстановить родственные связи. Этот гражданин неоднократно отбывал наказание на территории РФ, а именно за совершение убийства, нанесение телесных повреждений в условиях отбывания наказания, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

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С целью воздействия и контроля преступных групп на территории Украины "воры в законе", имея достаточный финансовый ресурс, пытаются легализовать свое пребывание на территории страны. Последние с помощью адвокатов обращаются в суд и оспаривают вынесенные в отношении них решения. Так, например, представители "вора в законе" по прозвищу "Глеб Кинешемский" "дошли" уже в кассационной инстанции.

Сейчас при поддержке и принципиальной позиции ГТС Украины "воры в законе" "Дато Сфан", "Тенго Питерский", "Лаша очамчирском" и "Глеб Кинешемский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Их ждет принудительное выдворение за пределы Украины.

Кроме того, еще один "вор в законе" отбывает наказание в украинской тюрьме. В сентябре 2019 по запросу украинской стороны один из самых молодых "воров в законе" "Гега Озургетского" был экстрадирован в Украину. С 2017 года 27-летний гражданин Узбекистана находился в международном розыске за покушение на убийство.

Напомним, в Киеве задержали "вора в законе" по кличке "Дато Сфан".

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