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Вора в законе Батыра Бухарского экстрадируют в Испанию

Вора в законе Батыра Бухарского экстрадируют в Испанию

Киев  •  УНН

 • 11321 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Суд принял решение об аресте и последующей экстрадиции в Испанию вора в законе по кличке "Батыр Бухарский". Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"Вчера судья Бориспольского районного суда Киевской области применил к гражданину РФ, 1971 г.р.,"вору в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" меру пресечения - арест, и с последующей экстрадицией в Испанию. На территории Украины он был задержан сотрудниками управления стратегических расследований Нацполиции в Киевской области", - сообщил Аброськин.

Он напомнил, что "Батыр Бухарский" длительное время находится в международном розыске, разыскивался правоохранительными органами Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности за создание незаконного преступного объединения, отмывание денег и фальсификацию документов.

"Этот вор длительное время проживал в Испании и выполнял личные поручения объединения "воров в законе" РФ по отмыванию денег, которые выводились из стран бывшего СССР. Был "подотчетным" двум "ворам в законе" по прозвищу "дед Хасан" и "Япончик". После проведения специальной операции правоохранительными органами Испании выехал в Украину, где скрывался под другими данными с поддельным паспортом гражданина Украины", - рассказал правоохранитель.

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