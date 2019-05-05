Злодія в законі Батира Бухарського екстрадують до Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Суд ухвалив рішення про арешт та подальшу екстрадицію до Іспанії злодія в законі на прізвисько “Батир Бухарський”. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
“Вчора суддя Бориспільського районного суду Київської області застосував до громадянина РФ, 1971 р.н., „злодія в законі“ на прізвисько „Батир Бухарський“ міру запобіжного заходу — арешт, і з подальшою екстрадицією до Іспанії. На території України він був затриманий працівниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції на Київщині”, — повідомив Аброськін.
Він нагадав, що “Батир Бухарський” тривалий час знаходиться в міжнародному розшуку, розшукувався правоохоронними органами Королівства Іспанії для притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне злочинне об’єднання, відмивання грошей та фальсифікацію документів.
“Цей злодій тривалий час проживав в Іспанії та виконував особисті доручення об’єднання „злодіїв в законі“ РФ щодо відмивання грошей, які виводилися з країн колишнього СРСР. Був „підзвітним“ двом „злодіям в законі“ на прізвиська „дід Хасан“ й „Япончик“. Після проведення спеціальної операції правоохоронними органами Іспанії виїхав в Україну, де скривався під іншими даними з підробленим паспортом громадянина України”, — розповів правоохоронець.
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