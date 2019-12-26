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На Київщині затримали впливового у кримінальному світі злочинця

На Київщині затримали впливового у кримінальному світі злочинця

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько "Лощ", якого розшукувала упродовж двох років за хуліганство. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Київській області.

"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чолов’яга неодноразово відбував покарання за скоєні злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - повідомили у поліції.

Як зазначається, у 2017 році у місті Кагарлик сталося вбивство учасника антитерористичної операції на сході України. Нападника, який наніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.

Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.

"Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес. Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його у Білій Церкві", - вказали у поліції.

На теперішній час вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.

Нагадаємо, за місяць в Україні затримали трьох впливових "злодіїв у законі".

Українські Національні Новини

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