На Київщині затримали впливового у кримінальному світі злочинця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Поліція Київщини затримала кримінального злодія на прізвисько "Лощ", якого розшукувала упродовж двох років за хуліганство. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Київській області.
"Затриманим виявився 47-річний уродженець Кагарлика. Чолов’яга неодноразово відбував покарання за скоєні злочини у місцях позбавлення волі, мав вплив у кримінальному світі", - повідомили у поліції.
Як зазначається, у 2017 році у місті Кагарлик сталося вбивство учасника антитерористичної операції на сході України. Нападника, який наніс смертельні ножові поранення, поліція затримала одразу. Кримінальне провадження з обвинувальним вироком вже направлено до суду.
Його поплічнику, який був організатором цього нападу, вдалося втекти. Працівники Кагарлицького відділення поліції оголосили його в розшук і продовжували його пошуки.
"Перебуваючи у розшуку, зловмисник вів конспіративний спосіб життя, постійно переховувався. Однак весь цей час він примудрявся тримати у страху жителів району і "кришувати" гральний бізнес. Поліцейські отримали відповідну оперативну інформацію про розшукуваного злодія і затримали його у Білій Церкві", - вказали у поліції.
На теперішній час вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного для нього обере суд.
Нагадаємо, за місяць в Україні затримали трьох впливових "злодіїв у законі".