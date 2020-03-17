В Киевской области задержали группу лиц, которые отобрали у предпринимателя 100 тысяч медицинских масок

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киевской области задержали группу пяти жителей столицы и Киевской области, которые угрожая пистолетом отобрали у предпринимателя 100 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.