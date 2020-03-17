В Киевской области задержали группу лиц, которые отобрали у предпринимателя 100 тысяч медицинских масок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киевской области задержали группу пяти жителей столицы и Киевской области, которые угрожая пистолетом отобрали у предпринимателя 100 тысяч медицинских масок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
“Полицейские задержали группу лиц из пяти жителей столицы и Киевской области. Накануне подельники нашли в интернете объявление и договорились с потерпевшим о закупке 100 тысяч штук защитных медицинских масок, но при встрече они их забрали у него, угрожая пистолетом”, — говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, сначала злоумышленники представились работниками правоохранительных органов и попытались “изъять” маски.
“Когда предприниматель отказался отдавать товар, то сообщники начали угрожать оружием. В результате коробки с масками они загрузили в машины, на которых скрылись с места преступления. После проведения комплекса оперативно — розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на территории Киевской области”, — добавляется в сообщении.
Сообщается, что участники группировки — жители столицы и города Вишневое Киевской области, в возрасте от 29-ти до 42-х лет, одних из которых ранее судим за мошенничество и незаконное завладение транспортом.
Во время их задержания полицейские изъяли упаковки с медицинскими масками и приобщили вещественные доказательства к материалам уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи готовят трем задержанным фигурантам сообщение о подозрениях в преступлении, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявлял, что на этих выходных медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды из Украины за границу.