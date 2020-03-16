Нефьодов: медичні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На цих вихідних медичні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди із України за кордон. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
"У нас за ці вихідні маски стали більш популярним товаром для контрабанди з Україні, ніж цигарки. Зупинено експорт більше 130 тис. штук масок різних типів", - зазначив він.
Нагадаємо, у Волинській області припинили спробу вивезення з України 50 тисяч респіраторних масок.