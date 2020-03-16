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Нефьодов: медичні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На цих вихідних медичні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди із України за кордон. Про це на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"У нас за ці вихідні маски стали більш популярним товаром для контрабанди з Україні, ніж цигарки. Зупинено експорт більше 130 тис. штук масок різних типів", - зазначив він.

Нагадаємо, у Волинській області припинили спробу вивезення з України 50 тисяч респіраторних масок.

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