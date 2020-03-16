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На Волині запобігли спробі вивезення з України 50 тисяч медичних масок

На Волині запобігли спробі вивезення з України 50 тисяч медичних масок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Волинській області припинили спробу вивезення з України 50 тисяч респіраторних масок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“Прокурори Ковельської місцевої прокуратури Волинської області спільно з митниками та прикордонниками на території пункту пропуску „Ягодин“ затримали автомобіль, у якому виявили 50 тисяч респіраторних масок”, — йдеться в повідомленні.

Також, Офіс Генпрокурора нагадує, що заборона вивезення такого вантажу встановлена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року у межах заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

“До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України)”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучений вантаж.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею в автомобілі українця виявили 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту з України.

Як повідомлялося, вилучені правоохоронцями медичні захисні маки будуть передані для використання.

Українські Національні Новини

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