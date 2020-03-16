На Волыне пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч медицинских масок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Волынской области пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч респираторных масок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
“Прокуроры Ковеля местной прокуратуры Волынской области совместно с таможенниками и пограничниками на территории пункта пропуска „Ягодин“ задержали автомобиль, в котором обнаружили 50 тысяч респираторных масок”, — говорится в сообщении.
Также Офис генпрокурора напоминает, что запрет на вывоз такого груза установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года в рамках мероприятий по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
“В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины)”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на удаленный груз.
Напомним, на границе с Польшей в автомобиле Украинский обнаружили 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта из Украины.
Как сообщалось, изъяты правоохранителями медицинские защитные маки будут переданы для использования.