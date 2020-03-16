Нефедов: медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На этих выходных медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды из Украины за границу. Об этом на брифинге о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.
"У нас за эти выходные маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты. Остановлено экспорт более 130 тыс. штук масок различных типов", - отметил он.
Напомним, в Волынской области пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч респираторных масок.