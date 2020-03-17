На Київщині затримали групу осіб, які відібрали у підприємця 100 тисяч медичних масок

КИЇВ. 17 березня. УНН. На Київщині затримали групу п’яти мешканців столиці та Київської області, які погрожуючи пістолетом відібрали у підприємця 100 тисяч медичних масок. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.