На Київщині затримали групу осіб, які відібрали у підприємця 100 тисяч медичних масок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Київщині затримали групу п’яти мешканців столиці та Київської області, які погрожуючи пістолетом відібрали у підприємця 100 тисяч медичних масок. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
“Поліцейські затримали групу осіб із п’яти мешканців столиці та Київської області. Напередодні подільники знайшли в інтернеті об’яву та домовилися з потерпілим про закупівлю 100 000 штук захисних медичних масок, але під час зустрічі вони їх забрали у нього, погрожуючи пістолетом”, — сказано у повідомленні.
Як зазначають у поліції, спочатку зловмисники назвалися працівниками правоохоронного органу і спробували “вилучити” маски.
“Коли підприємець відмовився віддавати товар, то спільники почали погрожувати зброєю. У результаті коробки з масками вони завантажили в автівки, на яких втекли з місця злочину. Після проведення комплексу оперативно — розшукових заходів підозрюваних затримали на території Київської області”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що учасники угруповання — мешканці столиці та міста Вишневе Київської області, віком від 29-ти до 42-х років, одних із яких раніше судимий за шахрайство та незаконне заволодіння транспортом.
Під час їх затримання поліцейські вилучили упаковки з медичними масками й долучили речові докази до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Зараз слідчі готують трьом затриманим фігурантам повідомлення про підозри у злочині, за який передбачено до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявляв, що на цих вихідних медичні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди із України за кордон.