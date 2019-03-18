В Киевской области в импортных помидорах нашли южноамериканскую моль
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киевской области при проверке груза с томатами из Турции нашли южноамериканскую моль. Об этом сообщает пресс-служба Госпродспотребслужбы, передает УНН.
Все произошло 13 марта при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Восточный".
"В грузах свежих томатов весом 17,21 тонн было обнаружено карантинный организм - южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr.)", - говорится в сообщении.
Инспекторы задержали зараженный груз, к нему будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством.
В Госпродспотребслужбы добавили, что с целью недопущения подобных случаев в Турцию пришлют нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, в школьной столовой Николаевской области обнаружили нарушения санитарных норм.