В Киевской области в импортных помидорах нашли южноамериканскую моль

Все произошло 13 марта при проведении фитосанитарного контроля на таможенном посту "Восточный".

"В грузах свежих томатов весом 17,21 тонн было обнаружено карантинный организм - южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr.)", - говорится в сообщении.

Инспекторы задержали зараженный груз, к нему будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством.

В Госпродспотребслужбы добавили, что с целью недопущения подобных случаев в Турцию пришлют нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, в школьной столовой Николаевской области обнаружили нарушения санитарных норм.