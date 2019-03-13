У шкільній їдальні на Миколаєвщині виявили порушення санітарних норм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило їдальню Кривоозерської загальноосвітньої школи № 1 і виявило порушення. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби області, передає УНН.
"При здійсненні позапланового інспектування закладу громадського харчування, стаціонарної потужності Кривоозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 проведено відбір проб страв, отримано Експертний висновок від 07.03.2019 року № 000367д.к./19 Миколаївської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби 000367 д.к./5/19 – макарони відварні з м’ясною піджаркою та куриною грудкою і яйцем за мікробіологічними показниками не відповідає ДСП 4.4.5.078-2001", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що оператору ринку надали припис щодо усунення порушень гігієнічних вимог.
Як повідомляв УНН, кожна третя школа в Україні працює із порушенням санітарних норм.