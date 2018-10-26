Кожна третя школа в Україні працює із порушенням санітарних норм
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Під час планових перевірок навчальних закладів контролери виявили низку порушень вимог санітарного законодавства. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Зазначається, що перед новим навчальним роком Держпродспоживслужба здійснила понад 22 тис. обстежень щодо дотримання вимог санітарного законодавства у закладах освіти.
“Порушення вимог санітарного законодавства встановлено майже у кожному третьому закладі (32%)”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що встановлені під час обстежень закладів порушення стосувалися невідповідності питної води вимогам санітарних норм та правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутність угод на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації, незавершеності ремонтних робіт, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівниками, режимів навчання і виховання дітей, порушень під час погодження двотижневого меню.
“На адресу керівників дошкільних навчальних закладів було направлено 8 тис. пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної бази (з них виконано 65%) та 14 тис. пропозицій до загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх приведення до вимог санітарного законодавства”, — розповіли у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, в Україні зростає кількість харчових отруєнь у дитячих навчальних закладах. Серед причин такої невтішної статистики — недосконала правова база.
У зв’язку з цим депутати вимагають від КМУ внести зміни до правових актів МОЗ та МОН, які, зокрема, регламентують відбір постачальників продуктів харчування у школи та дитячі садочки. Із відповідною ініціативою виступив нардеп Сергій Тригубенко, який також запропонував встановити чіткі тендерні вимоги до постачальників їжі дітям.
Йдеться, зокрема, про:
— наявність акту перевірки Держпродспоживслужбою з відсутністю порушень, як доказ того, що підприємство дотримується вимог до безпечності та якості харчових продуктів;
— наявність документів, що підтверджують впровадження системи НАССР для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є не перероблені інгредієнти тваринного походження.