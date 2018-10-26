Кожна третя школа в Україні працює із порушенням санітарних норм

ukru
Ексклюзив
15:27 • 26786 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 60693 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 116048 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 102336 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 94229 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 109377 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 126265 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74201 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82367 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 162722 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
5 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 62161 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 111778 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 88136 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 68526 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 66643 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 116059 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 126270 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 162726 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507370 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 3823 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 6686 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 19943 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 52789 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56855 перегляди
Актуальне
Кожна третя школа в Україні працює із порушенням санітарних норм

Кожна третя школа в Україні працює із порушенням санітарних норм

Київ • УНН

 • 18213 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Під час планових перевірок навчальних закладів контролери виявили низку порушень вимог санітарного законодавства. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Зазначається, що перед новим навчальним роком Держпродспоживслужба здійснила понад 22 тис. обстежень щодо дотримання вимог санітарного законодавства у закладах освіти.

“Порушення вимог санітарного законодавства встановлено майже у кожному третьому закладі (32%)”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що встановлені під час обстежень закладів порушення стосувалися невідповідності питної води вимогам санітарних норм та правил за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками, відсутність угод на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації, незавершеності ремонтних робіт, несвоєчасного проходження періодичних профілактичних медичних оглядів працівниками, режимів навчання і виховання дітей, порушень під час погодження двотижневого меню.

“На адресу керівників дошкільних навчальних закладів було направлено 8 тис. пропозицій щодо зміцнення матеріально-технічної бази (з них виконано 65%) та 14 тис. пропозицій до загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх приведення до вимог санітарного законодавства”, — розповіли у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість харчових отруєнь у дитячих навчальних закладах. Серед причин такої невтішної статистики — недосконала правова база.

У зв’язку з цим депутати вимагають від КМУ внести зміни до правових актів МОЗ та МОН, які, зокрема, регламентують відбір постачальників продуктів харчування у школи та дитячі садочки. Із відповідною ініціативою виступив нардеп Сергій Тригубенко, який також запропонував встановити чіткі тендерні вимоги до постачальників їжі дітям.

Йдеться, зокрема, про:

— наявність акту перевірки Держпродспоживслужбою з відсутністю порушень, як доказ того, що підприємство дотримується вимог до безпечності та якості харчових продуктів;

— наявність документів, що підтверджують впровадження системи НАССР для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є не перероблені інгредієнти тваринного походження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83