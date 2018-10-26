Каждая третья школа в Украине работает с нарушением санитарных норм
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во время плановых проверок учебных заведений контролеры обнаружили ряд нарушений требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.
Отмечается, что перед новым учебным годом Госпродпотребслужба совершила более 22 тыс. обследований по соблюдению требований санитарного законодательства в учебных заведениях.
"Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти в каждом третьем заведении (32%)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что установленные в ходе обследований заведений нарушения касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных норм и правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия соглашений на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, незавершенности ремонтных работ, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работниками, режимов обучения и воспитания детей, нарушений при согласовании двухнедельного меню.
"В адрес руководителей дошкольных учебных заведений было направлено 8 тыс. предложений по укреплению материально-технической базы (из них выполнено 65%) и 14 тыс. предложений к общеобразовательным учебным заведениям с целью их приведения к требованиям санитарного законодательства", - рассказали в Госпродпотребслужбе.
Напомним, в Украине растет количество пищевых отравлений в детских учебных заведениях. Среди причин такой неутешительной статистики - несовершенная правовая база.
В связи с этим депутаты требуют от КМУ внести изменения в правовых актов Минздрава и МОН, которые, в частности, регламентируют отбор поставщиков продуктов питания в школы и детские сады. С соответствующей инициативой выступил нардеп Сергей Тригубенко, который также предложил установить четкие тендерные требования к поставщикам еды детям.
Речь идет о:
- наличии акта проверки Госпродпотребслужбой с отсутствием нарушений, как доказательство того, что предприятие соблюдает требования к безопасности и качеству пищевых продуктов;
- наличии документов, подтверждающих внедрение системы НАССР для мощностей, которые осуществляют деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть не переработанные ингредиенты животного происхождения.