В Николаевской области в школьной столовой обнаружили нарушения санитарных норм
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Главное управление Госпродспотребслужбы в Николаевской области проверило столовую Кривоозерской общеобразовательной школы № 1 и обнаружило нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Госпродспотребслужбы области, передает УНН.
"При осуществлении внепланового инспектирования заведения общественного питания, стационарной мощности Кривоозерской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 проведен отбор проб блюд, получено Экспертное заключение от 07.03.2019 года № 000367д.к./19 Николаевской областной государственной лаборатории Госпродспотребслужбы 000367 д.у./5/19 - макароны отварные с мясной поджаркой и куриной грудкой и яйцом по микробиологическим показателям не соответствуют ГСП 4.4.5.078-2001", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что оператору рынка вручили предписание по устранению нарушений гигиенических требований.
Как сообщал УНН, каждая третья школа в Украине работает с нарушением санитарных норм.