На Київщині у імпортних помідорах знайшли південноамериканську міль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Київській області при перевірці вантажу з томатами з Туреччини знайшли південноамериканську міль. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Все сталося 13 березня при проведенні фітосанітарного контролю на митному пості "Східний".
"У вантажі свіжих томатів вагою 17,21 тонн було виявлено карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.)", - йдеться у повідомленні.
Інспектори затримали заражений вантаж, до нього будуть застосовані фітосанітарні заходи відповідно до чинного законодавства.
У Держпродспоживслужби додали, що з метою недопущення подібних випадків до Туреччини надішлють нотифікацію про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.
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