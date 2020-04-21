В Киевской области COVID-19 заболело уже более 350 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество больных COVID-19 в Киевской области выросло до 356. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Киевской областной государственной администрации.
“По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10.00 21 апреля 2020 года официально подтверждено 356 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 23 новых случаев коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.
Указано, что наибольшее количество больных в Киево-Святошинском районе — 101 человек, 59 больных в Обуховском районе, 25 в Борисполе, 20 в Ирпене и 17 в Броварах.
“Из них на стационарном лечении — 99 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) — 257 человек. Из них дети — 21. Выздоровели — 28. За время пандемии умерло — 11 человек, 6 случаев — Киево-Святошинский район”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки новых летальных случаев не зафиксировано.
“За период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1513 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 60 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 2825 контактными лицами”, — указано в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 161 летальный.