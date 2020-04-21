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На Київщині на COVID-19 захворіло вже понад 350 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кількість хворих на COVID-19 на Київщині зросла до 356. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Київської обласної державної адміністрації.

“За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 21 квітня 2020 року офіційно підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 23 нових випадків коронавірусної хвороби”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільша кількість хворих в Києво-Святошинському районі — 101 особа, 59 хворих в Обухівському районі, 25 — у Борисполі, 20 в Ірпені та 17 у Броварах.

“З них на стаціонарному лікуванні — 99 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) — 257 осіб. Із них діти — 21. Одужало — 28. За час пандемії померло — 11 людей, 6 випадків — Києво-Святошинський район”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за добу нових летальних випадків не зафіксовано.

“За період з 14 березня 2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 1513 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 60 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2825 контактними особами”, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 161 летальний.

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