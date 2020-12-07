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В Киевской области мужчина устроил стрельбу, есть раненый

В Киевской области мужчина устроил стрельбу, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 15255 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киевской области мужчина устроил стрельбу после ссоры с незнакомцем. В результате - один человек получил ранения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов в города Переяслав человек стреляет из пистолета.

"Как выяснилось, между двумя мужчинами внезапно возник конфликт и словесная перепалка. Тогда 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов в незнакомца. В результате конфликта 31-летний мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полицейские оперативно установили личность хулигана и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. За содеянное ему грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Днепре стрельба возле кафе, которое работало несмотря на "локдаун" - есть раненые.

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