На Київщині чоловік влаштував стрілянину, є поранений

Як повідомили у пресслужбі, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з магазинів в міста Переяслав чоловік стріляє з пістолету.

"Як з’ясувалось, між двома чоловіками раптово виник конфлікт та словесна перепалка. Тоді 26-річний молодик у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька пострілів у незнайомця. В результаті конфлікту 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що поліцейські оперативно встановили особу хулігана та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Дніпрі стрілянина біля кафе, яке працювало попри "локдаун" - є поранені.