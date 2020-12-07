На Київщині чоловік влаштував стрілянину, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Київській області чоловік влаштував стрілянину після суперечки з незнайомцем. У результаті - одна людина отримала поранення. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ НП у Київській області.
Як повідомили у пресслужбі, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу одного з магазинів в міста Переяслав чоловік стріляє з пістолету.
"Як з’ясувалось, між двома чоловіками раптово виник конфлікт та словесна перепалка. Тоді 26-річний молодик у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька пострілів у незнайомця. В результаті конфлікту 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що поліцейські оперативно встановили особу хулігана та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, у Дніпрі стрілянина біля кафе, яке працювало попри "локдаун" - є поранені.