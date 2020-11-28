У Дніпрі стрілянина біля кафе, яке працювало попри "локдаун" - є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Зранку у суботу у Дніпрі біля кафе сталась стрілянина та бійка, у результаті - охоронець отримав вогнепальні поранення, ще три відвідувачі госпіталізовані з ножовими пораненнями. Правоохоронці відкрили провадження. Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
"Конфліктна ситуація виникла близько 5-ї ранку. Заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією", - повідомили у МВС.
За даними правоохоронців, п’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері.
Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення.
"За фактом стрілянини біля кафе у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, навесні у місті Дніпро через конфлікт між двома групами чоловіків виникла стрілянина, у результаті якої було поранено трьох осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження та затримала п’ятьох осіб.