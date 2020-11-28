В Днепре стрельба возле кафе, которое работало несмотря на "локдаун" - есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Утром в субботу в Днепре возле кафе произошла стрельба и драка, в результате - охранник получил огнестрельные ранения, еще три посетителя госпитализированы с ножевыми ранениями. Правоохранители открыли производство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Конфликтная ситуация возникла около 5 утра. Заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией", - сообщили в МВД.
По данным правоохранителей, пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь.
Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.
"По факту стрельбы у кафе в Днепре полиция открыла уголовное производство", - добавили в пресс-службе.
Напомним, весной в городе Днепр из-за конфликта между двумя группами мужчин возникла стрельба, в результате которой были ранены три человека. Полиция открыла уголовное производство и задержала пять человек.