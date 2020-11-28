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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 18642 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 33381 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 52514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 76517 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106031 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110585 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Днепре стрельба возле кафе, которое работало несмотря на "локдаун" - есть раненые

В Днепре стрельба возле кафе, которое работало несмотря на "локдаун" - есть раненые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Утром в субботу в Днепре возле кафе произошла стрельба и драка, в результате - охранник получил огнестрельные ранения, еще три посетителя госпитализированы с ножевыми ранениями. Правоохранители открыли производство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

"Конфликтная ситуация возникла около 5 утра. Заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией", - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь.

Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

"По факту стрельбы у кафе в Днепре полиция открыла уголовное производство", - добавили в пресс-службе.

Напомним, весной в городе Днепр из-за конфликта между двумя группами мужчин возникла стрельба, в результате которой были ранены три человека. Полиция открыла уголовное производство и задержала пять человек.

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