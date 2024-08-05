Киев • УНН
Защитники неба уничтожили 24 вражеских шахеты во время ночной тревоги, в том числе над Кировоградской областью. По предварительным данным, атака не имела последствий.
В Кировоградской области работали защитники неба во время ночной атаки российских войск дронами, по предварительным данным, атака не имела последствий, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"Ночь с тревогой. Защитники неба уничтожили 24 вражеские шахеты, в том числе и над Кировоградщиной. Предварительно - без последствий", - написал Райкович в Telegram.
У небі над Україною вночі збито усі з 24 російських "шахедів"5 августа 2024, 05:28 • 24276 просмотров