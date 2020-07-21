В Кировоградской области за взятку в 7 тыс. долларов будут судить сельского голову
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Кировоградской области направлен в суд обвинительный акт по одному из сельских голов Новгородковского района, уличенного в получении 7 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.
"Председатель сельского совета требовал от физического лица 14 тыс. долларов США за принятие решения на сессии сельского совета о выделении в собственность 20 га земли сельскохозяйственного назначения. Во время получения части средств он был задержан", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что обвинительный акт в отношении сельского головы направлен в суд по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал УНН, в Днепре чиновники незаконно передали в коммерческую собственность землю стоимостью 1,5 млрд грн. В Киеве чиновников НАНУ разоблачили на передаче под застройку столичной земли стоимостью 300 млн грн.