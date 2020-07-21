В Кировоградской области за взятку в 7 тыс. долларов будут судить сельского голову

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 46741 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102913 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107850 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135435 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111283 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132432 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102277 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102614 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104466 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Кировоградской области за взятку в 7 тыс. долларов будут судить сельского голову

В Кировоградской области за взятку в 7 тыс. долларов будут судить сельского голову

Киев  •  УНН

 • 9474 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Кировоградской области направлен в суд обвинительный акт по одному из сельских голов Новгородковского района, уличенного в получении 7 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.

"Председатель сельского совета требовал от физического лица 14 тыс. долларов США за принятие решения на сессии сельского совета о выделении в собственность 20 га земли сельскохозяйственного назначения. Во время получения части средств он был задержан", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что обвинительный акт в отношении сельского головы направлен в суд по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНН, в Днепре чиновники незаконно передали в коммерческую собственность землю стоимостью 1,5 млрд грн. В Киеве чиновников НАНУ разоблачили на передаче под застройку столичной земли стоимостью 300 млн грн.


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