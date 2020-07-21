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На Кіровоградщині за хабар у 7 тис. доларів судитимуть сільського голову

На Кіровоградщині за хабар у 7 тис. доларів судитимуть сільського голову

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На Кіровоградщині скерувано до суду обвинувальний акт щодо одного з сільських голів Новгородківського району, викритого на отриманні 7 тис. доларів хабаря. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.

“Голова сільської ради вимагав від фізичної особи 14 тис. доларів США за прийняття рішення сесії сільської ради щодо виділення у власність 20 га землі сільськогосподарського призначення. Під час отримання частини коштів його було затримано”, — йдеться в повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що обвинувальний акт щодо сільського голови скеровано до суду за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, у Дніпрі чиновники незаконно передали у комерційну власність землю вартістю 1,5 млрд грн. У Києві високопосадовців НАНУ викрили на передачі під забудову столичної землі вартістю 300 млн грн.

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