На Кіровоградщині за хабар у 7 тис. доларів судитимуть сільського голову

“Голова сільської ради вимагав від фізичної особи 14 тис. доларів США за прийняття рішення сесії сільської ради щодо виділення у власність 20 га землі сільськогосподарського призначення. Під час отримання частини коштів його було затримано”, — йдеться в повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що обвинувальний акт щодо сільського голови скеровано до суду за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНН, у Дніпрі чиновники незаконно передали у комерційну власність землю вартістю 1,5 млрд грн. У Києві високопосадовців НАНУ викрили на передачі під забудову столичної землі вартістю 300 млн грн.



