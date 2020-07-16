У Дніпрі чиновники незаконно передали у комерційну власність землю, вартістю 1,5 млрд грн – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Дніпрі понад 500 земельних ділянок, ринковою вартістю 1,5 мільярди гривень, протиправно перейшли у власність комерсантів за сприяння чиновників місцевих органів влади. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.
"Слідчі встановили факти знищення об’єктів культурної спадщини на території Дніпра та передачі ділянок, на яких вони були розташовані, під комерційну забудову", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронцями також зафіксовано виділення земельних ділянок на фігурантів, які на час реєстрації вважалися померлими відповідно до реєстру актів цивільного стану та інші факти зловживання чиновниками Дніпровської міської ради своїм службовим становищем під час виведення земельних ділянок з комунальної власності.
"Під час обшуків у межах розпочатого кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.364 КК України, виявлено документацію, що свідчить про незаконність дій посадовців під час виділення земельних ділянок, їх забудови", – зазначили в СБУ.
Як раніше повідомляв УНН, високопосадовців НАНУ викрили на передачі під забудову столичної землі, вартістю 300 млн грн.