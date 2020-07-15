Високопосадовців НАНУ викрили на передачі під забудову столичної землі, вартістю 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Служба безпеки України задокументувала високопосадовців Національної академії наук на незаконній передачі під забудову ділянок столичної землі вартістю понад 300 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України та без обов’язкового погодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. Ділянки розташовані поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія". Організатори оборудки протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 гектара у постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянки у власність", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять обшуки у Президії НАНУ для вилучення документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на Харківщині з постійного користування ДП “Жовтневе лісове господарство”, без його згоди, вибули 2 земельні ділянки з лісовими насадженнями вартістю близько 900 тисяч гривень.