Високопосадовців НАНУ викрили на передачі під забудову столичної землі, вартістю 300 млн грн

"Оперативники спецслужби встановили, що посадовці НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України та без обов’язкового погодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. Ділянки розташовані поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія". Організатори оборудки протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 гектара у постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянки у власність", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять обшуки у Президії НАНУ для вилучення документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Харківщині з постійного користування ДП “Жовтневе лісове господарство”, без його згоди, вибули 2 земельні ділянки з лісовими насадженнями вартістю близько 900 тисяч гривень.