На Харківщині привласнили земельні ділянки вартістю близько 900 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Харківщині з постійного користування ДП “Жовтневе лісове господарство”, без його згоди, вибули 2 земельні ділянки з лісовими насадженнями вартістю близько 900 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
“...Направлено до Харківського районного суду Харківської області 2 позовні заяви в інтересах держави в особі ДП “Жовтневе лісове господарство”, Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства до фізичних осіб про скасування розпоряджень Харківської районної державної адміністрації та повернення 2-х земельних ділянок вартістю 466 тис. грн та понад 432 тис. грн відповідно у постійне користування ДП “Жовтневе лісове господарство”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що встановлено, що з постійного користування ДП “Жовтневе лісове господарство”, без його згоди, вибули 2 земельні ділянки з лісовими насадженнями на території Вільхівської сільської ради Харківського району загальною площею 2 га та близько 1,8 га відповідно. Вказані земельні ділянки розпорядженнями Харківської районної державної адміністрації були передані безоплатно у приватну власність фізичних осіб для ведення особистого селянського господарства.
З метою повернення у власність держави вказаних земель місцева прокуратура й звернулась до суду.
Наразі позови перебувають на розгляді.
Нагадаємо, на Донеччині повідомили про підозру групі “чорних лісорубів”, які підозрюються у вчинені шкоди навколишньому природному середовищу на суму понад 198 000 грн.