В Харьковской области присвоили земельные участки стоимостью около 900 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Харьковской области из постоянного пользования ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, без его согласия, выбыли 2 земельных участка с лесными насаждениями стоимостью около 900 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
“... Направлено в Харьковский районный суд Харьковской области 2 исковых заявления в интересах государства в лице ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства к физическим лицам об отмене распоряжений Харьковской райгосадминистрации и возвращение 2-х земельных участков стоимостью 466 тыс. грн и более 432 тыс. грн соответственно в постоянное пользование ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что установлено, что из постоянного пользования ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, без его согласия, выбыли 2 земельных участка с лесными насаждениями на территории Ольховского сельского совета Харьковского района общей площадью 2 га и около 1,8 га соответственно. Указанные земельные участки распоряжениями Харьковской районной государственной администрации были переданы безвозмездно в частную собственность физических лиц для ведения личного сельского хозяйства.
С целью возвращения в собственность государства указанных земель местная прокуратура и обратилась в суд.
Сейчас иски находятся на рассмотрении.
Напомним, в Донецкой области сообщили о подозрении группе “черных лесорубов”, которые подозреваются в совершении вреда окружающей среде на сумму более 198 000 грн.