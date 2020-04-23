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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36924 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 81230 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 102123 просмотра

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4 марта, 15:53 • 128339 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128918 просмотра

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4 марта, 13:25 • 121761 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

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В Харьковской области присвоили земельные участки стоимостью около 900 тысяч гривен

В Харьковской области присвоили земельные участки стоимостью около 900 тысяч гривен

Киев  •  УНН

 • 10063 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Харьковской области из постоянного пользования ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, без его согласия, выбыли 2 земельных участка с лесными насаждениями стоимостью около 900 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

“... Направлено в Харьковский районный суд Харьковской области 2 исковых заявления в интересах государства в лице ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства к физическим лицам об отмене распоряжений Харьковской райгосадминистрации и возвращение 2-х земельных участков стоимостью 466 тыс. грн и более 432 тыс. грн соответственно в постоянное пользование ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что установлено, что из постоянного пользования ГП “Октябрьское лесное хозяйство”, без его согласия, выбыли 2 земельных участка с лесными насаждениями на территории Ольховского сельского совета Харьковского района общей площадью 2 га и около 1,8 га соответственно. Указанные земельные участки распоряжениями Харьковской районной государственной администрации были переданы безвозмездно в частную собственность физических лиц для ведения личного сельского хозяйства.

С целью возвращения в собственность государства указанных земель местная прокуратура и обратилась в суд.

Сейчас иски находятся на рассмотрении.

Напомним, в Донецкой области сообщили о подозрении группе “черных лесорубов”, которые подозреваются в совершении вреда окружающей среде на сумму более 198 000 грн.

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