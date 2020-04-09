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На Донеччині повідомили про підозру "чорним лісорубам", які нанесли близько 200 тис. гривень збитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру групі “чорних лісорубів”, які підозрюються у вчинені шкоди навколишньому природному середовищу на суму понад 198 000 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

“За процесуального керівництва прокуратури Донецької області групі осіб повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 2, 4 ст. 246 КК України) на території Волноваського та Мар’їнського районів”, — сказано у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж лютого — квітня 2020 року група осіб за попередньою змовою, використовуючи ланцюгові бензопили, здійснювали незаконні порубки дерев породи ясень та дуб у захисних лісових насадженнях та лісосмугах для отримання незаконного прибутку.

Зазначається, що здобуту злочинним шляхом деревину “чорні лісоруби” продавали місцевим мешканцям за 850 грн/м3.

Неправомірні дії зловмисників спричинили шкоду навколишньому природному середовищу на суму понад 198 000 грн. Наразі перевіряється причетність осіб до 8 аналогічних злочинів та спричинення збитків на суму понад 500 000 грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється коло осіб причетних до вчинення вказаних злочинів.

Нагадаємо, на Харківщині викрили поліцейських, які “кришували” групу “чорних лісорубів”. Орієнтовно їх дії призвели до збитків державі у розмірі 300 млн гривень.

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