В Донецкой области сообщили о подозрении "черным лесорубам", которые нанесли около 200 тыс. гривен убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении группе “черных лесорубов”, которые подозреваются в совершении вреда окружающей среде на сумму более 198 000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области группе лиц сообщено о подозрении в незаконной порубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. Ч. 2, 4 ст. 246 УК Украины) на территории Волновахского и Марьинского районов”, — сказано в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение февраля — апреля 2020 года группа лиц по предварительному сговору, используя цепные бензопилы, осуществляла незаконные порубки деревьев породы ясень и дуб в защитных лесных насаждениях и лесополосах для получения незаконной прибыли.
Отмечается, что полученную преступным путем древесину “черные лесорубы” продавали местным жителям за 850 грн/м3.
Неправомерные действия злоумышленников причинили вред окружающей среде на сумму более 198 000 грн. Сейчас проверяется причастность лиц к 8 аналогичным преступлениям и причинение ущерба на сумму свыше 500 000 грн.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанных преступлений.
Напомним, в Харьковской области разоблачили полицейских, которые “крышевали” группу “черных лесорубов”. Ориентировочно их действия привели к убыткам государству в размере 300 млн гривен.