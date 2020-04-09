Мільйонні збитки і півсотні обшуків: викрито поліцейських, які “кришували” “чорних лісорубів”

“Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 4-ом співробітникам Валківського ВП ГУНП в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництва у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України) та 11-ом мешканцям Харківської та інших областей за фактом порубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За інформацією прокуратури, у період 2018-2020 років мешканець Зміївського району області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області для подальшої реалізації. Так вказаний чоловік спільно з двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей побудували злочинну схему з явно вираженою ієрархічною структурою. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників місцевих органів поліції.

Поліціянти систематично за грошову винагороду “кришували” незаконні схеми “чорних лісорубів” — супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження вказаних злочинів, та іншим чином вживали заходи щодо усунення перешкод у вчиненні злочинів вищевказаною групою.

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Серед підозрюваних чотири поліцейських — оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції та два поліцейських сектору реагування патрульної поліції. Також серед підозрюваних 11 цивільних осіб — мешканці Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Зазначається, що на даний час згідно з висновку експерта та розрахунку спеціаліста у вказаному провадженні встановлено збитків державі на суму 850 тис. грн.

Загалом унаслідок незаконної порубки дерев збитки можуть становити орієнтовно 300 млн грн (будуть підтверджені після проведення оглядів ділянок, на яких вирублено дерева, та результатів експертних досліджень).

Так, проведено близько 50 обшуків за домашніми адресами фігурантів та службовим приміщенням відділів поліції. Під час обшуків вилучено чорнові записи про розрахунки з правоохоронцями, банківські картки, бензопили, мобільні телефони та інші речові докази.

Після опрацювання здобутих доказів, в тому числі за результатами проведених обшуків, буде вирішено питання про повідомлення про підозру іншим особам. Також перевіряється причетність інших працівників правоохоронних органів до цього злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

“Чорним лісорубам” загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. А поліцейським-“кришувальникам” — позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років“, — додається у повідомленні.

Досудове розслідування та слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть “чорного лісоруба”, який через необережність при зрубуванні дерева вбив свого товариша.