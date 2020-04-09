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Миллионные убытки и полсотни обысков: разоблачено полицейских, которые "крышевали" "черных лесорубов"

Миллионные убытки и полсотни обысков: разоблачено полицейских, которые "крышевали" "черных лесорубов"

Киев  •  УНН

 • 16302 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Харьковской области разоблачили полицейских, которые "крышевали" группу "черных лесорубов". Ориентировочно их действия привели к убыткам государству в размере 300 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 4 сотрудникам Валковского ОП ГУНП в Харьковской области по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, повлекших тяжкие последствия, и пособничестве в порубке леса, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и 11 жителям Харьковской и других областей по факту вырубки леса, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, в период 2018-2020 годов житель Змиевского района области создал группу лиц численностью более 30 человек для осуществления незаконной порубки деревьев на территории Валковского и других районов области для дальнейшей реализации. Так указанный человек совместно с двумя жителями Сумской и Черниговской областей построили преступную схему с явно выраженной иерархической структурой. К преступной схеме злоумышленники привлекли, кроме других лиц, работников местных органов полиции.

Полицейские систематически за денежное вознаграждение "крышевали" незаконные схемы "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение указанных преступлений, и иным образом принимали меры по устранению препятствий в совершении преступлений вышеуказанной группой.

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Среди подозреваемых четыре полицейских - оперуполномоченный сектора криминальной полиции, начальник одного из секторов реагирования патрульной полиции и двое полицейских сектора реагирования патрульной полиции. Также среди подозреваемых 11 гражданских лиц - жители Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей.

Отмечается, что в настоящее время в соответствии с заключением эксперта и расчета специалиста в указанном производстве установлено ущерб государству на сумму 850 тыс. грн.

Всего в результате незаконной порубки деревьев убытки могут составлять ориентировочно 300 млн грн (будут подтверждены после проведения осмотров участков, на которых вырублены деревья, и результатов экспертных исследований).

Так, проведено около 50 обысков по домашним адресам фигурантов и служебным помещением отделов полиции. Во время обысков изъято черновые записи о расчетах с правоохранителями, банковские карточки, бензопилы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

После обработки полученных доказательств, в том числе по результатам проведенных обысков, будет решен вопрос об уведомлении о подозрении другим лицам. Также проверяется причастность других сотрудников правоохранительных органов к этому преступлению.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Черным лесорубам" грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. А полицейським- "кришевальникам" - лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет ", - добавляется в сообщении.

Досудебное расследование и следственные действия продолжаются.

Напомним, в Донецкой области будут судить "черного лесоруба", который из-за неосторожности при рубке деревьев убил своего товарища.

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