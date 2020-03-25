На Донеччині судитимуть "чорного лісоруба", який по необережності вбив товариша
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Донеччині судитимуть "чорного лісоруба", який через необережність при зрубуванні дерева вбив свого товариша. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Прокуратурою Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року мешканець Нікольського району під час незаконної порубки дерев у місцевій лісосмузі через злочинну недбалість не врахував місцезнаходження свого товариша та допустив падіння на нього дерева. Отримані потерпілим травми виявились несумісними із життям.
На даний час скерований прокуратурою обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, у Києві затримали вісьмох осіб, які незаконно спилювали дерева у ландшафтному заказнику "Пуща-Водиця".