В Донецкой области будут судить "черного лесоруба", который по неосторожности убил товарища
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Донецкой области будут судить "черного лесоруба", который из-за неосторожности при рубке дерева убил своего товарища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Прокуратурой Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в июне 2019 года житель Никольского района во время незаконной порубки деревьев в местной лесополосе из-за преступной халатности не учел местонахождение своего товарища и допустил падение на него дерева. Полученные потерпевшим травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В настоящее время направленный прокуратурой обвинительный акт находится на рассмотрении суда.
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в Киеве задержали восемь человек, которые незаконно спиливали деревья в ландшафтном заказнике "Пуща-Водица".