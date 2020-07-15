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Чиновников НАНУ разоблачили в передаче под застройку столичной земли, стоимостью 300 млн грн

Киев  •  УНН

 • 14234 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала чиновников Национальной академии наук на незаконной передачи под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания". Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харьковской области из постоянного пользования ГП "Октябрьское лесное хозяйство", без его согласия, выбыли 2 земельных участка с лесными насаждениями стоимостью около 900 миллионов гривен.

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