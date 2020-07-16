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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100613 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114754 просмотра

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В Днепре чиновники незаконно передали в коммерческую собственность землю, стоимостью 1,5 млрд грн - СБУ

В Днепре чиновники незаконно передали в коммерческую собственность землю, стоимостью 1,5 млрд грн - СБУ

Киев  •  УНН

 • 17739 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Днепре более 500 земельных участков, рыночной стоимостью 1,5 миллиарда гривен, противоправно перешли в собственность коммерсантов при содействии чиновников местных органов власти. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Следователи установили факты уничтожения объектов культурного наследия на территории Днепра и передачи участков, на которых они были расположены, под коммерческую застройку", - говорится в сообщении.

Правоохранители также зафиксировали выделение земельных участков на фигурантов, которые на время регистрации считались умершими в соответствии с реестром актов гражданского состояния и другие факты злоупотребления чиновниками Днепровского городского совета своим служебным положением при выводе земельных участков из коммунальной собственности.

"Во время обысков в рамках начатого уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины, обнаружена документация, свидетельствующая о незаконности действий должностных лиц при выделении земельных участков, их застройки", - отметили в СБУ.

Как ранее сообщал УНН, чиновников НАНУ уличили в передаче под застройку столичной земли, стоимостью 300 млн грн.

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