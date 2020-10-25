В Кировоградской области наблюдатели и члены комиссии подали встречные заявления в полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Кропивницком районе наблюдатели ОПОРЫ подали заявление на членов УИК за препятствование съемке, а в ответ получили заявление о том, что мешали работе комиссии. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“На участке № 350271, который находится в селе Украинка Кропивницкого района, препятствовали работе наблюдателей гражданской сети ОПОРА. В частности, запретили фото и видеосъемку на территории участка и отказались предоставить для ознакомления утренний протокол”, — говорится в сообщении ОПОРЫ.
Сообщается, что у наблюдателей ОПОРЫ возникло подозрение, что члены УИК заполняли протоколы итогового заседания. Ведь по просьбе показать, что они пишут, члены комиссии начали угрожать наблюдателям и пытались запретить видеосъемку. По данным фактам наблюдатели ОПОРЫ написали заявление в правоохранительные органы.
Зато члены УИК обратились в полицию с заявлением, что наблюдатели мешали работе участковой избирательной комиссии.
“Согласно пункту 4 части 9 статьи 60 Избирательного кодекса Украины официальный наблюдатель имеет право осуществлять фото-, видеосъемку и аудиозапись без нарушения при этом тайны голосования избирателей”, — резюмировали в ОПОРЕ.
Отметим, что в Киевской области на полу “гасили” неиспользованные бюллетени.