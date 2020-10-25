На Київщині на підлозі “гасили” невикористані бюлетені

“А так йде процес погашення невикористаних бюлетенів у Білій Церкві (дільниця № 321178). Як тобі таке, пане Маск?”, — зазначив автор допису.

Нагадаємо, що Дубінський звинуватив мера Броварів у маніпуляціях із бюлетенями.

Як повідомляв УНН, за даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%. Голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились - о 20:00 виборчі дільниці закрилися.



В Офісі Президента заявили, що передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам та чинному законодавству.