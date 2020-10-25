На Київщині на підлозі “гасили” невикористані бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У одній з дільниць Білої Церкви процес погашення бюлетенів тривав на підлозі приміщення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від “Слуги народу” Олександр Дубінський з посиланням на Telegram-канал “Лиса правда”, передає УНН.
“А так йде процес погашення невикористаних бюлетенів у Білій Церкві (дільниця № 321178). Як тобі таке, пане Маск?”, — зазначив автор допису.
Нагадаємо, що Дубінський звинуватив мера Броварів у маніпуляціях із бюлетенями.
Як повідомляв УНН, за даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%. Голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились - о 20:00 виборчі дільниці закрилися.
В Офісі Президента заявили, що передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам та чинному законодавству.