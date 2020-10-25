В Киевской области на полу "гасили" неиспользованные бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В одном из участков Белой Церкви процесс погашения бюллетеней продолжался на полу помещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский со ссылкой на Telegram канал “Лысая правда”, передает УНН.
“А так идет процесс погашения неиспользованных бюллетеней в Белой Церкви (участок № 321178). Как тебе такое, господин Маск? ”, - отметил автор сообщения.
Напомним, Дубинский обвинил мэра Броваров в манипуляциях с бюллетенями.
Как сообщал УНН, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах по информации от 97% ТИК составляет 37%. Голосование на очередных местных выборах в Украине завершились — в 20:00 избирательные участки закрылись.
В Офисе Президента заявили, что предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству.