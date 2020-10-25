На Кіровоградщині спостерігачі та члени комісії подали зустрічні заяви до поліції

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Кропивницькому районі спостерігачі ОПОРИ подали заяву на членів ДВК за перешкоджання зйомці, а у відповідь отримали заяву про те, що заважали роботі комісії. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“На дільниці № 350271, що знаходиться в селі Українка Кропивницького району, перешкоджали роботі спостерігачам громадянської мережі ОПОРА. Зокрема, заборонили фото та відеозйомку на території дільниці та відмовилися надати для ознайомлення вранішній протокол”, — зазначено в повідомленні ОПОРИ.

Повідомляється, що в спостерігачів ОПОРИ виникла підозра, що члени ДВК заповнювали протоколи підсумкового засідання. Адже на прохання показати, що вони пишуть, члени комісії почали погрожувати спостерігачам та намагались заборонити відеозйомку. За даними фактами спостерігачі ОПОРИ написали заяву в правоохоронні органи.

Натомість члени ДВК звернулися до правоохоронців із заявою, що спостерігачі заважали роботі дільничної виборчої комісії.

“Згідно з пунктом 4 частиною 9 статті 60 Виборчого кодексу України офіційний спостерігач має право здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис без порушення при цьому таємниці голосування виборців”, — резюмували в ОПОРІ.

Зазначимо, що на Київщині на підлозі “гасили” невикористані бюлетені.

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