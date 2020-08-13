В Кировоградской области мужчина угрожал полицейским пистолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Кировоградской области задержали мужчину, который угрожал стражам порядка пистолетом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.
"Ранее 42-летний житель областного центра нанес телесные повреждения адвокату. По данному факту было начато уголовное производство. Когда правоохранители прибыли к мужчине домой, чтобы вручить повестку, он направил в их сторону пистолет, а потом закрылся в своем доме", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате переговоров была достигнута договоренность о том, что в квартиру гражданина войдут трое полицейских.
"Правоохранителям удалось задержать мужчину на месте. В результате происшествия никто не пострадал. Во время следственных действий у гражданина изъято две единицы оружия", - отмечается в сообщении.
Также начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Напомним, в Затоке торговец избил полицейского после замечаний о нарушении карантина.