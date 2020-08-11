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У Затоці торговець побив поліцейського після зауважень про порушення карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У селищі Затока на Одещині власник торгівельної ятки побив правоохоронця. Конфлікт виник через порушення карантинних заходів, 27-річному чоловіку повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

“Жителя Білгород-Дністровського району притягують до відповідальності за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, позбавлення волі на строк до п’яти років”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в селищі Затока у військовослужбовців Нацгвардії виник конфлікт з власником торговельної ятки з приводу порушення ним карантинних заходів. На місце події негайно підійшов найближчий піший патруль поліцейських, який виявив там двох громадян, що сперечалися з гвардійцями.

“В ході врегулювання конфлікту, хтось із молодиків застосував в бік правоохоронців газ дратівливої дії. Молодший із правопорушників кинувся тікати. Один із поліцейських побіг його затримувати, слідом їх наздогнав старший молодик та спричинив правоохоронцю тілесні ушкодження у вигляді забою та струсу головного мозку”, — йдеться у повідомленні.

Відтак, 27-річному правопорушнику слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

“Протягом доби його неповнолітній товариш звернувся по допомогу до медичного закладу, повідомивши, що тілесні ушкодження отримав від правоохоронців. Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, триває слідство”, — додали в поліції.

Як пізніше уточнили у поліції, конфлікт між військовослужбовцями та громадянами розпочався з не виконання одним із них законних вимог правоохоронців.

“Військові підійшли до хлопця, щоб перевірити інформацію, яка надійшла від перехожого, про те, що у вказаної особи є ніж, яким вона нібито йому погрожувала. Молодик, у свою чергу, відмовився виконати вимоги військовослужбовців та почав проявляти агресію. На допомогу йому прийшов старший товариш, який втрутився у конфлікт та спричинив тілесні ушкодження поліцейському”, — пояснили у поліції, та додали, що для зупинки протиправних дій правопорушника, гвардійці застосували спецзасоби та фізичну силу.

“Сьогодні ввечері 27-річному правопорушнику слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Відомості за фактом отримання тілесних ушкоджень молодшим учасником конфлікту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, — резюмували у поліції.

Нагадаємо, на Одещині 36-річний водій автомобіля Fiat накинувся на групу реагування патрульної поліції, почав кусати їм руки та бити в обличчя кулаками, намагаючись втекти від покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння й проїзд на червоний сигнал світлофора.

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