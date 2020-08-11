В Затоке торговец побил полицейского после замечаний о нарушении карантина

“Житель Белгород-Днестровского района привлекают к ответственности за насилие в отношении работника правоохранительного органа. Максимальное наказание, которое грозит правонарушителю, лишение свободы на срок до пяти лет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке Затока у военнослужащих Нацгвардии возник конфликт с владельцем торговой палатки по поводу нарушения им карантинных мероприятий. На место происшествия немедленно подошел ближайший пеший патруль полицейских, который обнаружил там двух граждан, которые спорили с гвардейцами.

“В ходе урегулирования конфликта, кто-то из молодых людей применил в сторону правоохранителей газ раздражающего действия. Младший из правонарушителей бросился бежать. Один из полицейских побежал его задерживать, вслед их догнал старший молодой человек и совершил правоохранителю телесные повреждения в виде ушиба и сотрясения головного мозга”, — говорится в сообщении.

Следовательно, 27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

“В течение суток его несовершеннолетний товарищ обратился за помощью в медицинское учреждение, сообщив, что телесные повреждения получил от правоохранителей. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие”, — добавили в полиции.

Как позже уточнили в полиции, конфликт между военнослужащими и гражданами начался с невыполнения одним из них законных требований правоохранителей.

“Военные подошли к парню, чтобы проверить информацию, поступившую от прохожего о том, что у указанного лица есть нож, которым он якобы ему угрожал. Молодой человек, в свою очередь, отказался выполнить требования военнослужащих и начал проявлять агрессию. На помощь ему пришел старший товарищ, который вмешался в конфликт и нанес телесные повреждения полицейскому”, — пояснили в полиции, и добавили, что для остановки противоправных действий правонарушителя, гвардейцы применили спецсредства и физическую силу.

“Сегодня вечером 27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сведения по факту получения телесных повреждений младшим участником конфликта внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины”, — резюмировали в полиции.

Напомним, в Одесской области 36-летний водитель автомобиля Fiat набросился на группу реагирования патрульной полиции, начал кусать им руки и бить в лицо кулаками, пытаясь уйти от наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный сигнал светофора.